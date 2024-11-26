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Угрожавшего убить Трампа и его семью задержали

13:40 209

Американские власти арестовали мужчину из штата Аризона, который угрожал убить избранного президента США Дональда Трампа и его семью. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на обвинительные документы и источники.

Согласно поступившим в распоряжение телеканала материалам следствия, Мануэль Тамайо-Торрес высказывал «неконкретные, но прямые» угрозы в адрес избранного президента, а источники, знакомые с ходом расследования, подтвердили, что его высказывания касались именно Трампа. Как пишет телеканал, ранее злоумышленник опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором заявил, обращаясь к политику: «Вы умрете, ваш сын умрет, вся ваша семья умрет». Кроме того, в видеоролике Тамайо-Торрес делал «множество странных и нелепых утверждений» о Трампе, размахивая винтовкой AR-15.

Трамп пережил за последний год два покушения. Первое произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал открыл стрельбу неподалеку от флоридской резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

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