Россия уничтожила в Украине стратегическое предприятие

В результате ракетных ударов по Львовской области Украины Россия полностью разрушила Дрогобычский долотный завод, единственное предприятие, выпускавшее в стране оборудование для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин, заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

«Недавние атаки привели к… полному уничтожению производственных мощностей завода. Тем временем российский «Волгабурмаш» увеличивает экспортное присутствие на рынках ЕС, обеспечивая буровое оборудование для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей», — написал Власюк на своей странице в Facebook. В связи с этим он призвал союзников Украины ввести санкции против «Волгабурмаша».

Когда произошла атака на завод, представитель Офиса президента Украины не уточнил.

Дрогобычский долотный завод (ДДЗ) был введен в эксплуатацию в августе 1946 года. После завершения реконструкции предприятия в 1960 году основной его продукцией стали буровые долота, которые поставлялись не только другим предприятиям СССР, но и на экспорт. После распада Советского Союза ДДЗ был включен в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. В 2010 году хозяйственный суд Львовской области возбудил дело о банкротстве завода, а спустя полгода он был реорганизован в общество с ограниченной ответственностью.