USD 1.7000
EUR 1.7813
RUB 1.6139
Подписаться на уведомления
Израиль с «Хезболлой» помирились. Эрдоган доволен
Новость дня
Израиль с «Хезболлой» помирились. Эрдоган доволен

Спасатели пришли на помощь Джафарову

видео
14:55 1438

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что гражданин оказался в беспомощном положении из-за схода селя по реке Девечичай, протекающей по территории села Сурра Шабранского района.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия оперативно направили пожарных-спасателей Шабранской районной части Госслужбы пожарной охраны МЧС. Они установили, что ввиду интенсивных осадков река вышла из берегов, и находившийся вблизи автомобиль затопило. Мужчина, находившийся в машине, оказался в опасной ситуации.

Используя специальные средства, пожарные-спасатели смогли вызволить Идаята Джафарова (1966 г.р.).

«Друг Путина» забирает Румынию
«Друг Путина» забирает Румынию главная тема
14:00 4034
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях?
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях? все еще актуально
09:00 9322
Президент Польши у врат Азербайджана
Президент Польши у врат Азербайджана
15:52 2085
В Лондоне аресты курдских боевиков
В Лондоне аресты курдских боевиков
15:10 1638
Украина ударила Storm Shadow по аэродрому в Крыму
Украина ударила Storm Shadow по аэродрому в Крыму обновлено 14:10
14:10 5594
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
12:52 3079
Вайдотас Малинионис: «Российские спецслужбы совершили теракт в Литве»
Вайдотас Малинионис: «Российские спецслужбы совершили теракт в Литве» мы спрашиваем, эксперты отвечают
01:12 8474
Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
13:38 2860
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
13:30 1920
Нетаньяху просит Эрдогана…
Нетаньяху просит Эрдогана…
13:25 4351
Christian Dior убежал из Баку
Christian Dior убежал из Баку
13:06 4595

ЭТО ВАЖНО

«Друг Путина» забирает Румынию
«Друг Путина» забирает Румынию главная тема
14:00 4034
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях?
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях? все еще актуально
09:00 9322
Президент Польши у врат Азербайджана
Президент Польши у врат Азербайджана
15:52 2085
В Лондоне аресты курдских боевиков
В Лондоне аресты курдских боевиков
15:10 1638
Украина ударила Storm Shadow по аэродрому в Крыму
Украина ударила Storm Shadow по аэродрому в Крыму обновлено 14:10
14:10 5594
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
12:52 3079
Вайдотас Малинионис: «Российские спецслужбы совершили теракт в Литве»
Вайдотас Малинионис: «Российские спецслужбы совершили теракт в Литве» мы спрашиваем, эксперты отвечают
01:12 8474
Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
13:38 2860
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
13:30 1920
Нетаньяху просит Эрдогана…
Нетаньяху просит Эрдогана…
13:25 4351
Christian Dior убежал из Баку
Christian Dior убежал из Баку
13:06 4595
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться