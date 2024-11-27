Спасатели пришли на помощь Джафарову

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что гражданин оказался в беспомощном положении из-за схода селя по реке Девечичай, протекающей по территории села Сурра Шабранского района.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия оперативно направили пожарных-спасателей Шабранской районной части Госслужбы пожарной охраны МЧС. Они установили, что ввиду интенсивных осадков река вышла из берегов, и находившийся вблизи автомобиль затопило. Мужчина, находившийся в машине, оказался в опасной ситуации.

Используя специальные средства, пожарные-спасатели смогли вызволить Идаята Джафарова (1966 г.р.).