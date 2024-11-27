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В Лондоне аресты курдских боевиков

15:10 1639

Шесть человек были арестованы контртеррористической полицией Лондона по подозрению в деятельности, связанной с запрещенной в Британии террористической «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Лондонская полиция сообщила, что две женщины в возрасте 59 и 31 года и четверо мужчин в возрасте 27, 62, 56 и 23 лет были арестованы по разным адресам рано утром в среду. Все они были задержаны в соответствии с законом о терроризме и находятся под стражей в полицейском участке Лондона.

По данным полиции, нет непосредственной угрозы для людей, связанной с расследуемыми делами.

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