В Лондоне аресты курдских боевиков

Шесть человек были арестованы контртеррористической полицией Лондона по подозрению в деятельности, связанной с запрещенной в Британии террористической «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Лондонская полиция сообщила, что две женщины в возрасте 59 и 31 года и четверо мужчин в возрасте 27, 62, 56 и 23 лет были арестованы по разным адресам рано утром в среду. Все они были задержаны в соответствии с законом о терроризме и находятся под стражей в полицейском участке Лондона.

По данным полиции, нет непосредственной угрозы для людей, связанной с расследуемыми делами.