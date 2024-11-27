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Дожди продолжатся

15:20 1282

28 и 29 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, местами ливневые, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В регионах дождливая погода сохранится до вечера 28 ноября. Временами интенсивные осадки, не исключаются грозы, в горных и предгорных районах снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках кратковременные паводки и сели.

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