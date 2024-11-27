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SOCAR идет на помощь Украине

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15:28 1657

Азербайджанская госкомпания SOCAR выделила $1,5 млн на ремонт поликлиники в украинском Ирпене, сообщают украинские СМИ.

Стоит отметить, что в прошлом году Госкомпания профинансировала восстановление ирпенского лицея №12, который получил серьезные повреждения во время боевых действий. Стоимость ремонта здания учебного заведения составила 112 млн грн. (около $2,68 млн).

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