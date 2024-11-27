SOCAR идет на помощь Украине
15:28 1657
Азербайджанская госкомпания SOCAR выделила $1,5 млн на ремонт поликлиники в украинском Ирпене, сообщают украинские СМИ.
Стоит отметить, что в прошлом году Госкомпания профинансировала восстановление ирпенского лицея №12, который получил серьезные повреждения во время боевых действий. Стоимость ремонта здания учебного заведения составила 112 млн грн. (около $2,68 млн).
November 27, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!