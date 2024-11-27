Британская разведка о потерях России

Нехватка бронетехники в российской армии и постоянная угроза со стороны беспилотников привели к значительным задержкам эвакуации раненых российских военных, пишет британская военная разведка в посте в соцсети X.

Это «почти наверняка» (это выражение определяется как максимально возможная степень уверенности, близкая к 100% - BBC) повышает вероятность более тяжелых ранений и более высокую смертность среди тех, кого в итоге эвакуируют, цитирует BBC пост разведки.

Разведка повторяет не раз называвшуюся ею цифру российских потерь — более 700 тыс. убитых и раненых, но в этот раз указывает ее источник и вычленяет из нее оценочное число раненых: это подсчеты украинского Генштаба, а на раненых приходится примерно 500 тыс. человек. Таким образом, британская разведка считает, что погибших с российской стороны больше 200 тыс., это примерно на треть больше, чем оценивали российские независимые журналисты, экстраполируя поименный список погибших.

«Практически наверняка такой масштаб потерь продолжает создавать высокую нагрузку на российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях, вызывая значительные логистические проблемы и приводя к нехватке медицинского персонала. Эти проблемы сохранятся в ближайшие три месяца», — отмечает британская разведка.