USD 1.7000
EUR 1.7813
RUB 1.6139
Подписаться на уведомления
Израиль с «Хезболлой» помирились. Эрдоган доволен
Новость дня
Израиль с «Хезболлой» помирились. Эрдоган доволен

Британская разведка о потерях России

15:33 1730

Нехватка бронетехники в российской армии и постоянная угроза со стороны беспилотников привели к значительным задержкам эвакуации раненых российских военных, пишет британская военная разведка в посте в соцсети X.

Это «почти наверняка» (это выражение определяется как максимально возможная степень уверенности, близкая к 100% - BBC) повышает вероятность более тяжелых ранений и более высокую смертность среди тех, кого в итоге эвакуируют, цитирует BBC пост разведки.

Разведка повторяет не раз называвшуюся ею цифру российских потерь — более 700 тыс. убитых и раненых, но в этот раз указывает ее источник и вычленяет из нее оценочное число раненых: это подсчеты украинского Генштаба, а на раненых приходится примерно 500 тыс. человек. Таким образом, британская разведка считает, что погибших с российской стороны больше 200 тыс., это примерно на треть больше, чем оценивали российские независимые журналисты, экстраполируя поименный список погибших.

«Практически наверняка такой масштаб потерь продолжает создавать высокую нагрузку на российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях, вызывая значительные логистические проблемы и приводя к нехватке медицинского персонала. Эти проблемы сохранятся в ближайшие три месяца», — отмечает британская разведка.

«Друг Путина» забирает Румынию
«Друг Путина» забирает Румынию главная тема
14:00 4043
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях?
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях? все еще актуально
09:00 9327
Президент Польши у врат Азербайджана
Президент Польши у врат Азербайджана
15:52 2095
В Лондоне аресты курдских боевиков
В Лондоне аресты курдских боевиков
15:10 1642
Украина ударила Storm Shadow по аэродрому в Крыму
Украина ударила Storm Shadow по аэродрому в Крыму обновлено 14:10
14:10 5599
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
12:52 3085
Вайдотас Малинионис: «Российские спецслужбы совершили теракт в Литве»
Вайдотас Малинионис: «Российские спецслужбы совершили теракт в Литве» мы спрашиваем, эксперты отвечают
01:12 8474
Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
13:38 2863
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
13:30 1921
Нетаньяху просит Эрдогана…
Нетаньяху просит Эрдогана…
13:25 4358
Christian Dior убежал из Баку
Christian Dior убежал из Баку
13:06 4602

ЭТО ВАЖНО

«Друг Путина» забирает Румынию
«Друг Путина» забирает Румынию главная тема
14:00 4043
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях?
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях? все еще актуально
09:00 9327
Президент Польши у врат Азербайджана
Президент Польши у врат Азербайджана
15:52 2095
В Лондоне аресты курдских боевиков
В Лондоне аресты курдских боевиков
15:10 1642
Украина ударила Storm Shadow по аэродрому в Крыму
Украина ударила Storm Shadow по аэродрому в Крыму обновлено 14:10
14:10 5599
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
12:52 3085
Вайдотас Малинионис: «Российские спецслужбы совершили теракт в Литве»
Вайдотас Малинионис: «Российские спецслужбы совершили теракт в Литве» мы спрашиваем, эксперты отвечают
01:12 8474
Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
Кулеба: «Тогда российские войска окажутся у врат Днепра, Полтавы и Запорожья»
13:38 2863
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
Гурбан Гурбанов рассказал, как он собирается обыгрывать французский «Лион»
13:30 1921
Нетаньяху просит Эрдогана…
Нетаньяху просит Эрдогана…
13:25 4358
Christian Dior убежал из Баку
Christian Dior убежал из Баку
13:06 4602
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться