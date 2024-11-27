Президент Польши у врат Азербайджана
Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Армении, посетил Ерасх и провел патрулирование с наблюдателями ЕС, дислоцированными в Армении.
Он также встретился с поляками, входившими в состав миссии, сообщает в микроблоге Х Офис президента Польши.
«Главой миссии Евросоюза в Республике Армения является Маркус Риттер, а заместителем - поляк Марек Куберски. Миссия создана в феврале 2023 года сроком на два года, в ее задачи входит мониторинг и патрулирование ситуации на границе Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении.