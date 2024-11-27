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Недоношенный ребенок: на что обратить внимание?

15:53 499

Для оценки преждевременных родов показателей физического развития ребенка, морфологических и функциональных признаков недостаточно. Так, признаки морфофункциональной незрелости можно отметить на фоне задержки внутриутробного развития и поражения нервной системы ребенка гестационного возраста. Поэтому после оценки гестационного возраста новорожденного необходимо определить совместимость уровня его зрелости. Об этом сказала врач-педиатр НИИ педиатрии им. К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Хураман Мамедова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, исходя из показателей физического развития недоношенных детей, массу тела оценивают в граммах, рост, окружность головы и грудной клетки - в сантиметрах: «Полученные результаты используются для оценки физической зрелости новорожденного с использованием центильной таблицы шкалы Балларда. Морфологические показатели недоношенных детей включают непропорциональное телосложение - вертикальный размер головы составляет 1/3 длины тела, размеры мозгового черепа преобладают над лицевым, пупочное кольцо расположено несколько ниже средней линии. Также имеется наличие относительно коротких ног по сравнению с ростом.

Кроме того, кожа тонкая, гиперемированная, морщинистая, на спине, плечах, лице и бедрах наблюдается первичный волосяной покров (лануго). Подкожно-жировой слой развит очень слабо, выражен только на щеке или вовсе не выражен. Ногти не полностью покрывают ногтевое ложе, ногтевая пластина становится мягкой».

Педиатр отметила, что кости черепа у недоношенного новорожденного податливы вследствие недостаточной минерализации, ушные раковины мягкие.

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