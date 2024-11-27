Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, каким будет его первый декрет после вступления в должность. Сразу после инаугурации 20 января, обосновавшись в Овальном кабинете Белого дома, он введет драконовские пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. При этом тарифы на товары из первых двух стран составят 25 процентов, а на то, что поставляет Поднебесная, — всего 10, хотя ранее он грозился Пекину, что тарифы будут 60 процентов. По сути, это будет означать начало торговой войны со всеми тремя государствами. И эти боевые действия Трамп предпримет, как он говорит, в качестве ответа за нелегальную иммиграцию через южную границу Америки и за контрабанду фентанила из Мексики.

Фентанил - наркотическое вещество, синтетический опиоид, который в 80–100 раз более эффективен, чем морфин, и в 50 раз более эффективен, чем героин, и эта эффективность увеличивает риск смертельной передозировки. Однако в свойственной ему хаотической манере вести дела Трамп не учел, что почти все компоненты для изготовления фентанила изготовляются в Китае. Мы пока оставляем за скобками направленные против Китая тарифы. Самым главным торговым партнером США была и остается Мексика. 80 процентов мексиканского экспорта идет в США. Цифры более чем внушительные: в прошлом году Америка импортировала из соседней страны товаров на 475 миллиардов долларов и экспортировала на 323 миллиарда. При этом, по данным испанского банка BBVA, 80 процентов мексиканского экспорта составляют готовые промышленные изделия (400 миллиардов долларов), среди которых особое место занимают легковые автомобили, и лишь 20 миллиардов приходится на сельскохозяйственную продукцию и древесину, приблизительно столько же на нефть, газ и разного рода металлы. Канада занимает вторую строчку среди ведущих торговых партнеров США. В 2023 году США импортировали оттуда товаров на 418 миллиардов долларов и экспортировали на 354 миллиарда. Импорт, по данным Trading Economics, включает нефть-сырец, нефтепродукты, а также автомобили и запчасти к ним, турбины, строительное оборудование и многое другое.

Даже эти совсем не полные цифры дают представление о том, что эта торговля исключительно взаимовыгодна всему трио. А разрыв этих цепочек приведет к настоящему землетрясению, которое затронет не только государства Северной Америки, но и весь мир. Последствия этого просчитать пока невозможно, потому что соседи США также готовы принять жесткие контрмеры, и это добавит баллов грядущему землетрясению. Канадский премьер Джастин Трюдо пока предпочитает придерживаться примирительной риторики, а вот новый президент Мексики Клаудиа Шейнбаум настроена совершенно непримиримо и грозит применить контрмеры. «Президент Трамп, угрозой повышения тарифов мы не решим миграционную проблему и не снизим адский уровень потребления наркотиков в Соединенных Штатах, - обращается она к избранному лидеру. - Мы должны решать эти проблемы путем сотрудничества и достижения взаимопонимания». Но слова Трамп не понимает. Он закусил удила и полон решимости выполнить свою угрозу. Но она приведет не только к торговой войне с ближайшими соседями, но и резко поднимет розничные цены на внутреннем американском рынке. Каждый год Мексика экспортирует в США только фруктов и овощей на 19 миллиардов долларов. На некоторые из них, которые американцы едят круглый год, но не имеют возможности выращивать у себя из-за климата, они должны полностью положиться на южного соседа. Достаточно сказать, что две трети помидоров, которые едят американцы, и до 90 процентов авокадо поступает из Мексики. Выращивать их в южных штатах США требует невероятного физического труда, охотников из местного населения до него совсем немного и большая часть плантационных работ выполняется иммигрантами. А что будет, когда Трамп введет тарифы и одновременно депортирует, как он обещает, миллионы нелегальных latinos?