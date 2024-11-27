Отстаем от России: фон дер Ляйен призывает ЕС увеличить расходы на оборону

Россия тратит до 9 процентов своего ВВП на военные нужды, ЕС - лишь 1,9 процента, заявила она в среду, 27 ноября, выступая перед Европарламентом в Страсбурге с речью о своих приоритетах на посту главы ЕК в ближайшие пять лет.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону ввиду продолжающейся российской войны против Украины. Об этом передает Deutsche Welle.

«В этом «уравнении» есть несоответствия, наши расходы на оборону должны увеличиться», - подчеркнула она. По словам фон дер Ляйен, для этого необходимо укрепить оборонную промышленность и реализовывать совместные европейские проекты в сфере безопасности.

Поэтому она назначила первым комиссаром ЕС по вопросам обороны бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, а верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - экс-премьера Эстонии Каю Каллас, указала далее глава ЕК. Кубилюс и Каллас в первые 100 дней на своих постах намерены представить стратегический документ в сфере обороны.

Глава ЕК подчеркнула, что ЕС не имеет права терять времени и его меры в вопросах обороны должны быть настолько амбициозными, насколько серьезными являются угрозы.

Ранее Еврокомиссия оценила дополнительные потребности ЕС для обеспечения безопасности в 500 млрд евро на ближайшие 10 лет. Пока неясно, как может проходить финансирование данной инициативы.