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Отстаем от России: фон дер Ляйен призывает ЕС увеличить расходы на оборону

16:37 363

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону ввиду продолжающейся российской войны против Украины. Об этом передает Deutsche Welle.

Россия тратит до 9 процентов своего ВВП на военные нужды, ЕС - лишь 1,9 процента, заявила она в среду, 27 ноября, выступая перед Европарламентом в Страсбурге с речью о своих приоритетах на посту главы ЕК в ближайшие пять лет.

«В этом «уравнении» есть несоответствия, наши расходы на оборону должны увеличиться», - подчеркнула она. По словам фон дер Ляйен, для этого необходимо укрепить оборонную промышленность и реализовывать совместные европейские проекты в сфере безопасности.

Поэтому она назначила первым комиссаром ЕС по вопросам обороны бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса, а верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - экс-премьера Эстонии Каю Каллас, указала далее глава ЕК. Кубилюс и Каллас в первые 100 дней на своих постах намерены представить стратегический документ в сфере обороны.

Глава ЕК подчеркнула, что ЕС не имеет права терять времени и его меры в вопросах обороны должны быть настолько амбициозными, насколько серьезными являются угрозы.

Ранее Еврокомиссия оценила дополнительные потребности ЕС для обеспечения безопасности в 500 млрд евро на ближайшие 10 лет. Пока неясно, как может проходить финансирование данной инициативы.

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