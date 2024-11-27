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Израиль с «Хезболлой» помирились. Эрдоган доволен
Новость дня
Израиль с «Хезболлой» помирились. Эрдоган доволен

Перед перемирием уничтожен высокопоставленный военный «Хезболлы»

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16:50 375

Армия Израиля сообщает, что вечером 26 ноября в Бейруте израильскими ВВС был ликвидирован руководитель оперативного отдела авиационного подразделения «Хезболлы» Джафар Али Самаха, отвечавший за запуски беспилотников и крылатых ракет в сторону Израиля.

Армейская пресс-служба отмечает, что 127-е авиационное подразделение «Хезболлы» было создано под руководством Ирана, который обеспечивал поставки беспилотников и крылатых ракет.

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