Перед перемирием уничтожен высокопоставленный военный «Хезболлы»

Армия Израиля сообщает, что вечером 26 ноября в Бейруте израильскими ВВС был ликвидирован руководитель оперативного отдела авиационного подразделения «Хезболлы» Джафар Али Самаха, отвечавший за запуски беспилотников и крылатых ракет в сторону Израиля.

Армейская пресс-служба отмечает, что 127-е авиационное подразделение «Хезболлы» было создано под руководством Ирана, который обеспечивал поставки беспилотников и крылатых ракет.