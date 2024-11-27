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Azerconnect Group на страницах журнала TIME

17:00 254

TIME, один из самых известных журналов в мире, рассказал о деятельности Azerconnect Group в своей последней статье об Азербайджане. Статья под названием Azerconnect Group – Connecting Azerbaijan to the World подчеркивает статус Azerconnect Group как ведущей ИКТ компании, а также рассказывает о стратегическом партнерстве, подписанном с Vodafone ранее в этом году. Было отмечено, что партнерское соглашение позволит Azerconnect Group ускорить развитие в таких ключевых областях, как цифровизация, центры безопасности, сетевые технологии и коммерческие услуги.

В своем интервью журналу генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов подчеркнул, что компания обладает достаточными ресурсами и надежной инфраструктурой для внедрения передовых технологий в стране: «В сфере телекоммуникаций и ИКТ скорость цифровых изменений усложняет долгосрочное планирование. Именно гибкость и способность адаптироваться к изменениям рынка играют важную роль в преодолении этих сложностей».

В статье также подчеркивается, что компания была признана победителем конкурса Best Managed Companies Azerbaijan 2024, учрежденного компанией Deloitte, была удостоена сертификата Лучший работодатель от Top Employers Institute, а также получила ряд других международных наград за свои инновационные достижения.

В статье также представлены проекты компании в области устойчивого развития. Отмечено, что применение передовых бизнес-моделей позволило компании добиться значительного повышения энергоэффективности, а также сокращения потребления энергии до 60%.

Ознакомиться со статьей можно по ссылке.

Об Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предоставляет передовые решения, включая предоставление мобильных, интернет- и международных выделенных линий, а также передовые цифровые услуги в сфере FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group является частью NEQSOL Holding, международной группы компаний, работающей в разных странах в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

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