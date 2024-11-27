Молдован предупредили об очень тяжелой зиме

Молдову ожидает очень тяжелая зима, может возникнуть газовый кризис. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

«Я должен быть честен с вами. Нас ожидает очень тяжелая зима, и мы должны быть готовы», - сказал Речан.

По его словам, кризис может возникнуть по двум причинам.

«Первая - возможное прекращение поставок газа на левый берег Днестра, где проживают около 300 тыс. человек. Большинство из них - наши граждане, которые могут остаться без тепла и электроэнергии. Это может перерасти в гуманитарную катастрофу. Поскольку это наши граждане, мы обязаны найти решение», - сказал Речан.

Второй причиной кризиса премьер-министр назвал вероятное повышение тарифов на газ. Он добавил, что Национальное агентство регулирования в энергетике должно внимательно и прозрачно рассмотреть запрос Moldovagaz о повышении тарифа на газ.

«Есть много вопросов о том, как закупали газ летом и осенью. Гражданам нужны разъяснения. Они получат ответы во время парламентских слушаний», - заявил Речан.