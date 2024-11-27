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Израиль с «Хезболлой» помирились. Эрдоган доволен
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Израиль с «Хезболлой» помирились. Эрдоган доволен

Байден обещает: и в Газе будет перемирие. Без ХАМАС

17:06 166

США и Израиль вместе с посредниками в лице Египта, Катара и Турции планируют попробовать добиться в ближайшие дни перемирия в секторе Газа. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«В ближайшие дни США предпримут еще одну попытку совместно с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими добиться перемирия в Газе наряду с освобождением заложников», - написал он в X.

Глава государства добавил, что Вашингтон намерен отстранить радикальное движение ХАМАС от власти в палестинском анклаве. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, как передает Reuters, в телеинтервью заявил, что Байден начнет работу по достижению прекращения огня уже в среду.

Ранее военно-политический кабинет Израиля официально одобрил план прекращения огня в Ливане. Вскоре после этого Байден объявил, что договоренности между Израилем и «Хезболлой» предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней. После этого израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты и начать восстанавливать их.

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