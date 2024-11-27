Европе прогнозируют холодную зиму и высокие цены на газ

Европу ожидает самая холодная зима за последние несколько лет. Из-за холодов вырастут цены на газ и электроэнергию, прогнозирует Bloomberg.

Согласно прогнозам синоптиков, в среднем температура в европейских странах в зимний период будет оставаться выше сезонной нормы, как и в предыдущие пару лет. При этом низкие температуры ожидаются в Южной Европе, в том числе в Италии. Из-за этого потребность в отоплении достигнет самого высокого уровня с момента начала конфликта в Украине, отмечается в материале.

Одной из проблем также может стать вероятное прекращение поставок российского газа через Украину по истечении в конце 2024 года срока договора о транзите. Согласно публикации, эскалация боевых действий между Россией и Украиной также увеличивает энергетические риски для Европы.

На прошлой неделе Bloomberg сообщало, что стремительно истощающиеся запасы газа и ожидаемое сокращение поставок Россией создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе.