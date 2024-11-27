Nar продолжает проводить тренинги по мобильной связи в регионах

Известный своими доступными тарифами и образовательными инициативами Nar продолжает регулярные тренинги по теме «Основы мобильной связи» для студентов, обучающихся в области телекоммуникаций, с целью подготовки профессионалов в сфере связи в Азербайджане.

Очередной тренинг прошел в Азербайджанском Технологическом Университете (АТУ) в городе Гяндже. Во время тренинга студенты ознакомились с такими темами, как развитие мобильных технологий, архитектура сетей GSM, Интернет вещей (IoT), технологии 5G, структура мобильной связи, беспроводные сети передачи данных и управление частотами. Тренинг, проведенный в интерактивном формате, включал обсуждение затронутых тем в группах. Сессия проходила в лаборатории Nar, созданной в Азербайджанском Технологическом Университете.

Следует отметить, что Nar сотрудничает с Азербайджанским Техническим Университетом (АзТУ) и Азербайджанским Технологическим Университетом (АТУ), предоставляя студентам, обучающимся по специальности «телекоммуникации», значительные возможности для получения как теоретических знаний, так и практических навыков. В рамках этого сотрудничества Nar создал лаборатории мобильной связи в обоих университетах, что дает студентам возможность набираться опыта в работе с мобильными технологиями и реальными сетями.

Более подробную информацию об образовательных социальных проектах Nar можно найти на официальном сайте nar.az.