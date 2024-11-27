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37 граждан Азербайджана вернули из Германии

18:02 2403

В рамках соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, 26 ноября из Германии на родину были возвращены 37 граждан Азербайджана. Об этом заявил функционирующий в Германии Центр юридической помощи LEGAT.

Граждане Азербайджана вернулись чартерным рейсом из Лейпцига в Баку. Возвращенных лиц встретили сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджана.

В сообщении центра говорится, что после 2021 года более 3000 граждан Азербайджана были возвращены из Германии. Более 600 из них - реадмиссированные лица.

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