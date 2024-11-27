Соглашение об отложенной войне

В определенном смысле Кабинет Нетаньяху и израильтян можно поздравить. С 8 октября 2023 года, когда «Хезболла» атаковала израильские приграничные деревни ракетами, и по сентябрь 2024 года война шла практически вничью. Но с 17 сентября «восстанием пейджеров» израильтяне сумели отправить «Хезболлу» в нокаут, выбив ее высшее руководство и основательно подчистив командование среднего звена, а также существенно проредив ее арсеналы. В этих условиях движение оказалось не в состоянии дать организованный отпор Израилю. Причем – дать здесь и сейчас, обращаю на это внимание, поскольку это крайне важно для понимания дальнейшего развития событий.

Да, ЦАХАЛ ликвидировал руководство «Хезболлы». Но у нее остаются десятки тысяч рядовых бойцов, которые не сложили оружия и убьют любого, кто будет внутри движения к этому призывать. К тому же финансовая и гражданская структура движения практически остались в целости и сохранности. Да, израильтяне проредили арсеналы «Хезболлы», но у нее остаются десятки тысяч ракет, позволяющие ей продолжать свои ракетные обстрелы. Проиранская группировка оставляет свои позиции в Южном Ливане – но кто помешает ей вернуться? Ливанская армия, которая представляет собою грустное зрелище и существует только в виде списка личного состава для получения денежного довольствия, которое, кстати, сами ливанские власти платить не в состоянии? Международные миротворцы из ЮНИФИЛ, временные силы ООН по поддержанию мира в Ливане, которые давно уже заключили с «Хезболлой» «пакт о ненападении» и не в состоянии физически принудить «Хезболлу» к чему-либо, если она сама того не захочет? Или Франция, чтобы понять готовность которой к решительным действиям достаточно посмотреть на ее политику в Африке?