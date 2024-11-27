Соглашение об отложенной войне
В определенном смысле Кабинет Нетаньяху и израильтян можно поздравить. С 8 октября 2023 года, когда «Хезболла» атаковала израильские приграничные деревни ракетами, и по сентябрь 2024 года война шла практически вничью.
Но с 17 сентября «восстанием пейджеров» израильтяне сумели отправить «Хезболлу» в нокаут, выбив ее высшее руководство и основательно подчистив командование среднего звена, а также существенно проредив ее арсеналы. В этих условиях движение оказалось не в состоянии дать организованный отпор Израилю. Причем – дать здесь и сейчас, обращаю на это внимание, поскольку это крайне важно для понимания дальнейшего развития событий.
Да, ЦАХАЛ ликвидировал руководство «Хезболлы». Но у нее остаются десятки тысяч рядовых бойцов, которые не сложили оружия и убьют любого, кто будет внутри движения к этому призывать. К тому же финансовая и гражданская структура движения практически остались в целости и сохранности.
Да, израильтяне проредили арсеналы «Хезболлы», но у нее остаются десятки тысяч ракет, позволяющие ей продолжать свои ракетные обстрелы.
Проиранская группировка оставляет свои позиции в Южном Ливане – но кто помешает ей вернуться? Ливанская армия, которая представляет собою грустное зрелище и существует только в виде списка личного состава для получения денежного довольствия, которое, кстати, сами ливанские власти платить не в состоянии?
Международные миротворцы из ЮНИФИЛ, временные силы ООН по поддержанию мира в Ливане, которые давно уже заключили с «Хезболлой» «пакт о ненападении» и не в состоянии физически принудить «Хезболлу» к чему-либо, если она сама того не захочет? Или Франция, чтобы понять готовность которой к решительным действиям достаточно посмотреть на ее политику в Африке?
По сути, все стороны, которые должны будут следить за реализацией соглашения в качестве «третьей силы», предельно слабы. Что уже само по себе делает соглашение довольно хрупким и ненадежным. Почему Израиль остановился на полпути? Ведь каждому понятно, что, как только «Хезболла» восстановит свой арсенал и кадровые возможности, она обязательно вернется, чтобы повторить все сначала.
Такое ведь уже было в новейшей истории Израиля десять лет назад, в 2014 году, когда Нетаньяху решил не свергать режим ХАМАСа в Газе, уверив всех, что он «эволюционирует в положительную сторону»? А Тегеран, главный акционер «Хезболлы», тоже «эволюционирует» в направлении, выгодном для еврейского государства? Скажите это генералам КСИР и консерваторам, которые сегодня делают погоду в Иране.
Неоднократно приходилось говорить о том, что у Нетаньяху и его нынешнего Кабинета нет четкой стратегии по поводу того, что Израилю предстоит делать в условные «шесть часов вечера после победы». Да и самого четкого определения «что есть победа» они всячески избегают. И при таких условиях нынешнее соглашение о перемирии только совсем уж безграничный оптимист может назвать таковым.
Правильнее будет назвать его «соглашением об отложенной войне». Которая вспыхнет вновь обязательно, поскольку ни одна из причин для ее возобновления данным документом не ликвидирована. И силы, которые должны работать над тем, чтобы этого не допустить вновь, – не определены. Две стороны просто разошлись по разным углам ринга – но бой еще не закончен, бойцы еще полны сил и надежд на победу, за каждым стоит своя группа поддержки и многочисленные болельщики. И чем закончится следующий раунд – никто предсказать не может.