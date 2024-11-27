Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня, 27 ноября, на брифинге прокомментировала информацию, появившуюся в греческих СМИ, о планах Афин предоставить Еревану российские С-300 и две другие системы вооружений.

«Действительно, мы ознакомились с этими сообщениями, и в этой связи хотели бы напомнить о необходимости неукоснительного соблюдения положений двусторонних межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года.

Они недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники без согласия России. Но на данный момент никаких обращений от греческой стороны к нам не поступало», - заявила Захарова.