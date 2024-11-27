USD 1.7000
EUR 1.7813
RUB 1.6139
Подписаться на уведомления
Израиль с «Хезболлой» помирились. Эрдоган доволен
Новость дня
Израиль с «Хезболлой» помирились. Эрдоган доволен

Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению

абракадабра
18:33 2554

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня, 27 ноября, на брифинге прокомментировала информацию, появившуюся в греческих СМИ, о планах Афин предоставить Еревану российские С-300 и две другие системы вооружений.

«Действительно, мы ознакомились с этими сообщениями, и в этой связи хотели бы напомнить о необходимости неукоснительного соблюдения положений двусторонних межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года.

Они недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники без согласия России. Но на данный момент никаких обращений от греческой стороны к нам не поступало», - заявила Захарова.

Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
19:04 2843
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
18:53 2236
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
18:49 1844
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению абракадабра
18:33 2555
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям наша корреспонденция
16:21 4278
37 граждан Азербайджана вернули из Германии
37 граждан Азербайджана вернули из Германии
18:02 2407
Рубль падает в бездну
Рубль падает в бездну обновлено 17:37
17:37 10996
«Друг Путина» забирает Румынию
«Друг Путина» забирает Румынию главная тема
14:00 5830
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях?
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях? все еще актуально
09:00 10081
Президент Польши у врат Азербайджана
Президент Польши у врат Азербайджана
15:52 4304
В Лондоне аресты курдских боевиков
В Лондоне аресты курдских боевиков
15:10 2554

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
19:04 2843
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
18:53 2236
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
18:49 1844
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению абракадабра
18:33 2555
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям наша корреспонденция
16:21 4278
37 граждан Азербайджана вернули из Германии
37 граждан Азербайджана вернули из Германии
18:02 2407
Рубль падает в бездну
Рубль падает в бездну обновлено 17:37
17:37 10996
«Друг Путина» забирает Румынию
«Друг Путина» забирает Румынию главная тема
14:00 5830
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях?
Кто завладел конфиденциальной информацией об известных в стране личностях? все еще актуально
09:00 10081
Президент Польши у врат Азербайджана
Президент Польши у врат Азербайджана
15:52 4304
В Лондоне аресты курдских боевиков
В Лондоне аресты курдских боевиков
15:10 2554
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться