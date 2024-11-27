Захарова предъявляет Пашиняну: где экзекватура на Кафан?

Москва ждет от Еревана ответа по поводу экзекватуры на генконсула в городе Кафан, эта процедура нужна для открытия дипломатического учреждения.

Как заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, армянская сторона ранее дала принципиальное согласие на открытие генконсульства РФ, затем российская сторона запросила экзекватуру на генконсула (признания генконсула страной пребывания).

В Москве сейчас ждут ответа. Что касается того, почему армянская сторона до сих пор не направила соответствующие материалы, то вопрос Захарова призвала адресовать Еревану.

Вопрос открытия генконсульства России в Западном Зангезуре (армянская версия – Сюнике – ред.) прорабатывается последние два года.