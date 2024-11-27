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Россия угрожает и Японии ядерным ударом

18:49 1850

Токио может ознакомиться с вероятными действиями РФ в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии, если прочтет обновленную доктрину России в области ядерного сдерживания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова в ходе брифинга, в Москве "неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации и на ее территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности" России. В ответ на нее РФ будет вынуждена "предпринимать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности".

"О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", - заявила она.

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