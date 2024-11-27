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Попытка теракта в Дагестане

19:00 1143

Правоохранительные органы России задержали двух жителей Дагестана, планировавших совершить теракт в одном из государственных учреждений республики. Об этом сообщает ТАСС.

В целях дестабилизации деятельности органов власти задержанные вступили в преступный сговор для совершения теракта в одном из госучреждений республики, пройдя обучение по приобретению знаний, практических умений и навыков изготовления взрывных устройств, необходимых для осуществления террористической деятельности.

В июле 2024 года подозреваемые, находясь в селе Куруш Хасавюртовского района республики, приняли меры к незаконному изготовлению взрывного устройства, приобретя компоненты для изготовления, но довести свой умысел до конца не смогли, так как были задержаны.

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