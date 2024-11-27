Азербайджан может порвать с Польшей

Сожалеем, что президент Польши принял участие в "бинокльном шоу" в Армении. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Визит президента Польши Анджея Дуды на армяно-азербайджанскую границу в сопровождении членов миссии ЕС в Армении (EUMA), к сожалению, является очередной демонстрацией антиазербайджанской политики различных стран-членов ЕС и европейских институтов. Мы глубоко сожалеем о том, что президент страны, официально являющейся стратегическим партнером Азербайджана, принял участие в недопустимом "бинокльном шоу", что приводит к обострению отношений между Азербайджаном и Польшей. Несмотря на многочисленные обращения официальных лиц Азербайджана в администрацию президента и МИД Польши, польская сторона не воздержалась от этого провокационного шага.

Азербайджан сохраняет за собой право принять надлежащие дипломатические меры против этой недружественной акции", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.