Молдова присоединилась к санкциям против России
Молдова присоединилась к санкциям США против медиагруппы "Россия сегодня" и автономной некоммерческой организации "Евразия".
Такое решение было принято Межведомственным наблюдательным советом под председательством премьер-министра республики Дорина Речана и обнародовано в "Официальном вестнике".
"Республика Молдова присоединяется к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями Соединенных Штатов Америки <...> в отношении следующих [юридических] лиц: федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", <...> автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия", - говорится в документе.