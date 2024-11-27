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Молдова присоединилась к санкциям против России

19:38 496

Молдова присоединилась к санкциям США против медиагруппы "Россия сегодня" и автономной некоммерческой организации "Евразия".

Такое решение было принято Межведомственным наблюдательным советом под председательством премьер-министра республики Дорина Речана и обнародовано в "Официальном вестнике".

"Республика Молдова присоединяется к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями Соединенных Штатов Америки <...> в отношении следующих [юридических] лиц: федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", <...> автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия", - говорится в документе.

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