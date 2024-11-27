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Последствия удара: Россия приостановила покупку валюты

19:45 1040

Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца года, говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила", — подчеркнул регулятор.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки осуществят в течение 2025 года, заключили в ЦБ.

Напомним, что сегодня, 27 ноября, курс рубля в отношении евро впервые с 22 марта 2022 года поднялся выше 120 рублей. За день он вырос на 9%.

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