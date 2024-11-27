Министр науки и образования Азербайджана: Кто сказал, что будут закрыты 1500 школ?
19:56 440
«Информация о том, что будут закрыты 1500 школ, не соответствует действительности».
Об этом заявил на Фейсбуке министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что в последние дни ни он, ни Министерство науки и образования не делали никаких заявлений по этому поводу.
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