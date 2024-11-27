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Министр науки и образования Азербайджана: Кто сказал, что будут закрыты 1500 школ?

19:56 440

«Информация о том, что будут закрыты 1500 школ, не соответствует действительности».

Об этом заявил на Фейсбуке министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что в последние дни ни он, ни Министерство науки и образования не делали никаких заявлений по этому поводу.

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