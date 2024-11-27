Трамп призвал генерала с уникальной миссией для Украины

Ранее haqqin.az писал о другом претенденте на миссию в Украине - Ричарде Гренелле, бывшем исполняющим обязанности директора национальной разведки при Трампе. По словам источников, знакомых с процессом отбора, Гренелл остается сильным кандидатом на эту позицию.

Келлог, бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома и советник по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса (ярый сторонник Украины) в период президентства Трампа, может сыграть ключевую роль в попытках остановить войну между Россией и Украиной, если его назначение состоится.

Согласно информации Reuters, Келлог представил Трампу стратегию, основанную на замораживании боевых действий на текущих позициях. План включает принуждение Киева и Москвы к началу переговоров при посредничестве США. Келлог работал над этой инициативой совместно с Фредом Флейцем, который ранее занимал аналогичную должность в Совете национальной безопасности при Трампе. Их стратегия предполагает, что США будут продолжать предоставлять вооружение Украине только при условии ее участия в мирных переговорах. Одновременно Москва будет предупреждена о том, что отказ от диалога приведет к увеличению поддержки Киева.