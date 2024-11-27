С каждым днем в России дорожают овощи
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С 19 по 25 ноября в России наблюдается стремительный рост на овощную продукцию. Как сообщает Интерфакс дорожают огурцы, помидоры, капуста, лук, картофель и т.д.
Однако, судя по данным Росстата, огурцы, подорожавшие с 12 по 18 ноября на 11,3%, сохранили лидерство по росту цен среди овощной продукции.
В 2024 году плодоовощная продукция подорожала в соседней стране на 24,19%.
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