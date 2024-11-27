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Армянские войска покидают Джермук?

20:28 4527

В армянском сегменте соцсетей стремительно распространяются сведения о том, что подразделения ВС Армении покидают позиции, расположенные вблизи Джермука (азербайджанская версия - Истису). Об этом пишут армянские СМИ.

Однако некоторое время назад пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян, выступив с заявлением, опроверг данную информацию. «Призываем не распространять подобные фальсифицированные и ложные сведения», - заявил он.

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Армянские войска покидают Джермук?
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20:28 4528
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