Армянские войска покидают Джермук?

В армянском сегменте соцсетей стремительно распространяются сведения о том, что подразделения ВС Армении покидают позиции, расположенные вблизи Джермука (азербайджанская версия - Истису). Об этом пишут армянские СМИ.

Однако некоторое время назад пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян, выступив с заявлением, опроверг данную информацию. «Призываем не распространять подобные фальсифицированные и ложные сведения», - заявил он.