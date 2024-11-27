США и Китай обменивают шпионов

Вашингтон и Пекин провели обмен заключенными по формуле "три на три". Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, трое американцев - Марк Суидан, Кай Ли и Джон Льюнг, отбывавших наказание в КНР, - были обменяны на трех неназванных граждан Китая, содержавшихся в тюрьмах в США.

Чиновник отметил, что обмен состоялся в результате "многолетних переговоров представителей Белого дома и Госдепартамента с их китайскими коллегами".

Судя по информации, речь идет об обмене задержанных по обвинению в шпионаже.