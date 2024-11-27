USD 1.7000
EUR 1.7813
RUB 1.6139
Подписаться на уведомления
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Новость дня
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»

Если бы Нетаньяху был арабом, Франция его арестовала бы

21:30 855

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обладает иммунитетом главы государства, не ратифицировавшим Римский статут. Из-за этого Франция не может исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) о его аресте, сообщил МИД Франции.

Ордер на арест Нетаньяху выдала Палата предварительного производства МУС 21 ноября.

Нетаньяху - друг и еврей. А значит, невиновен

«В соответствии с исторической дружбой, которая связывает Францию и Израиль, две демократии, приверженные верховенству закона и уважению профессиональной и независимой системы правосудия, Франция намерена продолжать тесно сотрудничать с премьер-министром Нетаньяху», — говорится в сообщении на сайте французского МИДа.

Вместе с ордером на арест Нетаньяху МУС выдал ордер на арест бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Такое решение МУС принял из-за предполагаемых «преступлений против человечности и военных преступлений», совершенных с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года. Речь идет о возможных военных преступлениях в секторе Газа.

Напомним, что та же самая Франция всячески поддерживала решение МУС об аресте президента России Владимира Путина.

Снова война в Сирии: повстанцы наступают, войска Асада отступают, протурецкая армия готовится
Снова война в Сирии: повстанцы наступают, войска Асада отступают, протурецкая армия готовится срочно в номер
22:08 1653
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
12:52 4439
Соглашение об отложенной войне
Соглашение об отложенной войне горячая тема
18:07 5026
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
12:39 8319
МВД арестовало «Рошку»
МВД арестовало «Рошку»
21:20 2675
Армянские войска покидают Джермук?
Армянские войска покидают Джермук?
20:28 4528
Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
19:04 6550
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
18:53 4461
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
18:49 3574
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению абракадабра
18:33 4601
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям наша корреспонденция
16:21 5489

ЭТО ВАЖНО

Снова война в Сирии: повстанцы наступают, войска Асада отступают, протурецкая армия готовится
Снова война в Сирии: повстанцы наступают, войска Асада отступают, протурецкая армия готовится срочно в номер
22:08 1653
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
12:52 4439
Соглашение об отложенной войне
Соглашение об отложенной войне горячая тема
18:07 5026
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
12:39 8319
МВД арестовало «Рошку»
МВД арестовало «Рошку»
21:20 2675
Армянские войска покидают Джермук?
Армянские войска покидают Джермук?
20:28 4528
Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
19:04 6550
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
18:53 4461
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
18:49 3574
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению абракадабра
18:33 4601
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям наша корреспонденция
16:21 5489
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться