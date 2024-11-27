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Стрельба в центре Москвы

21:14 2035

Неизвестный устроил стрельбу после конфликта на Большой Никитской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел у кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы. Неизвестный мужчина после конфликта устроил стрельбу. В настоящее время информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. Место происшествия оцеплено, работает полиция.

Предварительно, при стрельбе на Большой Никитской улице пострадал один человек, уточнили правоохранители.

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