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Израиль пытается отмазать Нетаньяху

21:12 996

Израиль подал в Международный уголовный суд заявление о намерении обжаловать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также запрос на отсрочку их исполнения.

Об этом говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Разыскиваемые Нетаньяху и Галант

В апелляции Израиля подробно раскрывается, насколько решение о выдаче ордеров было абсурдным, необоснованным как с фактической, так и с юридической точки зрения.

"Если суд отклонит обращение, это еще больше продемонстрирует друзьям Израиля в США и в мире, насколько МУС предвзят в отношении государства Израиль", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства.

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