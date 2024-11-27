Израиль пытается отмазать Нетаньяху
Израиль подал в Международный уголовный суд заявление о намерении обжаловать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также запрос на отсрочку их исполнения.
Об этом говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.
В апелляции Израиля подробно раскрывается, насколько решение о выдаче ордеров было абсурдным, необоснованным как с фактической, так и с юридической точки зрения.
"Если суд отклонит обращение, это еще больше продемонстрирует друзьям Израиля в США и в мире, насколько МУС предвзят в отношении государства Израиль", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства.