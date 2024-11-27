Израиль пытается отмазать Нетаньяху

Израиль подал в Международный уголовный суд заявление о намерении обжаловать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также запрос на отсрочку их исполнения.

Об этом говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.