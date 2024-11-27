USD 1.7000
EUR 1.7813
RUB 1.6139
Подписаться на уведомления
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Новость дня
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»

МВД арестовало «Рошку»

21:20 2681

МВД Азербайджана задержало известного азербайджанского тиктокера 28-летнего Ровшана Сулейманзаде под псевдонимом «Рошка».

Р.Сулейманзаде задержан из-за неэтичных публикаций и трансляций на своем канале, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

К тому же, при задержании у тиктокера обнаружено и изъято наркотическое средство — марихуана.

Сулейманзаде арестован решением суда на 45 суток.

Ровшан Сулейманзаде
Снова война в Сирии: повстанцы наступают, войска Асада отступают, протурецкая армия готовится
Снова война в Сирии: повстанцы наступают, войска Асада отступают, протурецкая армия готовится срочно в номер
22:08 1661
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
12:52 4442
Соглашение об отложенной войне
Соглашение об отложенной войне горячая тема
18:07 5029
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
12:39 8321
МВД арестовало «Рошку»
МВД арестовало «Рошку»
21:20 2682
Армянские войска покидают Джермук?
Армянские войска покидают Джермук?
20:28 4532
Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
19:04 6556
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
18:53 4463
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
18:49 3576
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению абракадабра
18:33 4603
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям наша корреспонденция
16:21 5490

ЭТО ВАЖНО

Снова война в Сирии: повстанцы наступают, войска Асада отступают, протурецкая армия готовится
Снова война в Сирии: повстанцы наступают, войска Асада отступают, протурецкая армия готовится срочно в номер
22:08 1661
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
12:52 4442
Соглашение об отложенной войне
Соглашение об отложенной войне горячая тема
18:07 5029
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
12:39 8321
МВД арестовало «Рошку»
МВД арестовало «Рошку»
21:20 2682
Армянские войска покидают Джермук?
Армянские войска покидают Джермук?
20:28 4532
Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
19:04 6556
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
18:53 4463
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
18:49 3576
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению абракадабра
18:33 4603
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям наша корреспонденция
16:21 5490
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться