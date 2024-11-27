МВД арестовало «Рошку»
21:20 2681
МВД Азербайджана задержало известного азербайджанского тиктокера 28-летнего Ровшана Сулейманзаде под псевдонимом «Рошка».
Р.Сулейманзаде задержан из-за неэтичных публикаций и трансляций на своем канале, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
К тому же, при задержании у тиктокера обнаружено и изъято наркотическое средство — марихуана.
Сулейманзаде арестован решением суда на 45 суток.
Ровшан Сулейманзаде
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