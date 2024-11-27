Лавров: «Русский мужик долго запрягает…»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя удары дальнобойными ракетами, в том числе ATACMS вглубь России, заявил, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться.

"У нас есть много пословиц... Семь раз отмерь, один раз отрежь. Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это - русский мужик долго запрягает...", - сказал министр, комментируя тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину продолжающиеся удары вглубь РФ, по данным российских военных, при помощи ракет ATACMS.

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