Франция очнулась после «Орешника»… Но финансы поют романсы
Во Франции рассматривают возможность создания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования для поражения целей на расстоянии в 1000 километров.
Об этом пишет издание Challenges.
Как пишет издание, о соответствующем решении заговорили после того, как Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности по Днепру.
Речь идет об обсуждении проекта между командованием французских Вооруженных сил и генеральным директоратом вооружения.
Предварительные характеристики ракеты следующие: наземная пусковая, активное маневрирование на терминальном участке перед поражением цели и способность прорыва противоракетной обороны.
Издание пишет, что пока оборонное ведомство Франции ищет бюджет для запуска этого проекта.