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Франция очнулась после «Орешника»… Но финансы поют романсы

21:54 1172

Во Франции рассматривают возможность создания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования для поражения целей на расстоянии в 1000 километров.

Об этом пишет издание Challenges.

Как пишет издание, о соответствующем решении заговорили после того, как Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности по Днепру.

Ох, уж этот "Орешник"!..

Речь идет об обсуждении проекта между командованием французских Вооруженных сил и генеральным директоратом вооружения.

Предварительные характеристики ракеты следующие: наземная пусковая, активное маневрирование на терминальном участке перед поражением цели и способность прорыва противоракетной обороны.

Издание пишет, что пока оборонное ведомство Франции ищет бюджет для запуска этого проекта.

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