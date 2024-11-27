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Россия и Китай обсуждают Азербайджан с Арменией

22:00 878

Ситуацию на Южном Кавказе, в частности вокруг армяно-азербайджанского урегулирования, обсудили замглавы МИД России Михаил Галузин и его китайский коллега Лю Бинь.

Об этом сообщает МИД России.

Дипломаты подчеркнули обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации на Южном Кавказе и важность соответствующих усилий государств региона и их соседей.

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Соглашение об отложенной войне горячая тема
18:07 5034
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
12:39 8325
МВД арестовало «Рошку»
МВД арестовало «Рошку»
21:20 2688
Армянские войска покидают Джермук?
Армянские войска покидают Джермук?
20:28 4537
Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
19:04 6558
Акции «Газпрома» превратились в салфетки
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18:53 4465
Россия угрожает и Японии ядерным ударом
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18:49 3576
Россия осуждает поставку российского вооружения в Армению
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