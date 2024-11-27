Россия и Китай обсуждают Азербайджан с Арменией
22:00 878
Ситуацию на Южном Кавказе, в частности вокруг армяно-азербайджанского урегулирования, обсудили замглавы МИД России Михаил Галузин и его китайский коллега Лю Бинь.
Об этом сообщает МИД России.
Дипломаты подчеркнули обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации на Южном Кавказе и важность соответствующих усилий государств региона и их соседей.
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