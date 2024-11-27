США: Северная Корея передаст России еще больше ракет

Северная Корея готовится передать России еще больше баллистических ракет для нанесения ударов по украинским городам.

Как передает УНИАН, об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке сказал представитель США по специальным политическим вопросам, посол Роберт Вуд.

Американский дипломат отметил, что уже прошло некоторое время, как Россия начала прибегать к расширению и эскалации войны путем обращения к другим странам по поставкам снарядов, ракет и дронов. В частности, получение Россией ракет от Северной Кореи и Ирана происходило с нарушением резолюций, которые ранее принимались Советом безопасности ООН.

Также дипломат отметил, что, учитывая потери России в войне, которые ежедневно составляют более тысячи человек, россияне привлекли в свои войска более 10 тысяч солдат из Северной Кореи.