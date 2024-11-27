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США: Северная Корея передаст России еще больше ракет

22:03 658

Северная Корея готовится передать России еще больше баллистических ракет для нанесения ударов по украинским городам.

Как передает УНИАН, об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке сказал представитель США по специальным политическим вопросам, посол Роберт Вуд.

Американский дипломат отметил, что уже прошло некоторое время, как Россия начала прибегать к расширению и эскалации войны путем обращения к другим странам по поставкам снарядов, ракет и дронов. В частности, получение Россией ракет от Северной Кореи и Ирана происходило с нарушением резолюций, которые ранее принимались Советом безопасности ООН.

Также дипломат отметил, что, учитывая потери России в войне, которые ежедневно составляют более тысячи человек, россияне привлекли в свои войска более 10 тысяч солдат из Северной Кореи.

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