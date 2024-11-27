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Снова война в Сирии: повстанцы наступают, войска Асада отступают, протурецкая армия готовится

срочно в номер
22:08 1672

Сирийские повстанцы развивают наступление вблизи Алеппо, обращая в бегство правительственные войска Башара Асада.

Некоторые источники сообщают, что самолет российской армии, воюющей на стороне Асада, по ошибке нанес удары по отступающим силам диктаторского режима, пишет BSSI.

"Несмотря на наступившую в этих широтах ночь, операция продолжается, повстанцы стараются развить и закрепить успех, их источники продолжают сообщать о новых освобожденных селах", - сказано в сообщениях.

На отдельных участках фронта повстанцы уже в 7 км от Алеппо.

Также поступает информация, что под контроль повстанцев перешла военная база Фаудж. Военные аналитики публикуют карту, демонстрирующую изменение ситуации на поле боя в пользу противников режима Асада. На ней обозначены территории, перешедшие под контроль повстанцев в последние дни.

Войска Асада состоят из различных группировок. В их составе воюют иранцы, иракцы, афганцы, боевики "Хезболлы". После ухода "Хезболлы" в Ливан иранцев на весь фронт не хватает. Сообщается, что позиции в Алеппо держали безработные, многие из которых не умеют стрелять. Именно с этим обозреватели связывают стремительные успехи повстанцев в этом районе. 

Пo дaнным некоторых OSINT-медиа, пoддepживaeмaя Тypциeй Сиpийcкaя нaциoнaльнaя apмия, пока не участвующая в этой операции, выдвинулась в район боев и ждeт пpикaзa атаковать курдских боевиков YPG/PKK - ситуационных союзников Асада.

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