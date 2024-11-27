Безопасность и оборону Евросоюза отдали Прибалтике

Бывший премьер-министр Эстонии, одна из самых горячих сторонниц Украины среди европейских политиков Кая Каллас заняла второй по статусу пост в Еврокомиссии — она стала верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике в области безопасности и вице-председательницей ЕК.

Пост комиссара по обороне и космосу достался бывшему премьер-министру Литвы Андрюсу Кубилюсу. Бывший премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис стал в новом составе Еврокомиссии комиссаром по экономике и производительности.

В составе Еврокомиссии — 27 человек, по одному от каждой из стран Евросоюза.

Новый состав приступит к работе с 1 декабря; по законам ЕС после выборов Европарламента в начале июня этого года следовало назначить и новый состав Еврокомиссии. При этом глава ЕК, немка Урсула фон дер Ляйен с согласия стран ЕС и Европарламента сохранила пост.