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Страшное ДТП в Товузе: погибли пять военнослужащих

27 ноября 2024, 22:51 2162

27 ноября вечером в результате ДТП на территории Товузского района во внеслужебное время погибли 5 военнослужащих азербайджанской армии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия было установлено, что  авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля Mercedes с автомобилем VAZ-2106, в деформированных транспортных средствах оказались зажаты люди.

Спасатели с помощью специального оборудования освободили подростка, застрявшего в Mercedes, и передали его бригаде скорой помощи.

Тела погибших в результате ДТП были переданы соответствующим службам.

Пожарные приняли необходимые меры безопасности на месте происшествия.

В связи с происшествием проводится расследование соответствующими органами.

По факту ведется расследование.

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