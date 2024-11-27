Страшное ДТП в Товузе: погибли пять военнослужащих

27 ноября вечером в результате ДТП на территории Товузского района во внеслужебное время погибли 5 военнослужащих азербайджанской армии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия было установлено, что авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля Mercedes с автомобилем VAZ-2106, в деформированных транспортных средствах оказались зажаты люди.

Спасатели с помощью специального оборудования освободили подростка, застрявшего в Mercedes, и передали его бригаде скорой помощи.

Тела погибших в результате ДТП были переданы соответствующим службам.

Пожарные приняли необходимые меры безопасности на месте происшествия.

В связи с происшествием проводится расследование соответствующими органами.

По факту ведется расследование.