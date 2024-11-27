Спикер парламента Грузии: Евросоюз уничтожит экономику Грузии

Экономика Грузии придет в упадок, если страна сегодня же вступит в Евросоюз и ей придется соблюдать сразу все ограничения, действующие на территории ЕС.

Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2".

"Мы должны подготовиться к тому, чтобы стать членами Евросоюза в тот момент, благодаря которому мы выиграем, а не проиграем и не навредим самим себе. Если мы сегодня же станем, то из-за тех ограничений, которые будут задействованы у нас одновременно, мы всю свою экономику разрушим", - сказал Папуашвили.