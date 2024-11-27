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Умер палач, казнивший Адольфа Эйхмана

27 ноября 2024, 23:23 1729

В Израиле в возрасте 86 лет умер Шалом Нагар — палач, казнивший нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Это была единственная в истории Израиля смертная казнь. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Нацист Эйхман был одним из авторов и исполнителей политики истребления евреев в Германии.

В 1960 году израильская разведслужба задержала Эйхмана в Аргентине, где тот жил под именем Рикардо Клемент.

Адольф Эйхман на скамье подсудимых

Израиль решил похитить его и нелегально вывезти, поскольку «Аргентина, возможно, никогда не выдала бы Эйхмана для суда». В итоге Эйхмана, находившегося под воздействием наркотиков, представили на границе как работника израильской авиакомпании, который получил травму головы в результате несчастного случая, и вывезли из страны.

После судебного разбирательства, которое началось в 1961 году в Иерусалиме, Эйхмана приговорили к смертной казни. Ему было предъявлено 15 обвинений, включая преступления против человечности, преступления против еврейского народа и военные преступления.

Нагар повесил его в тюрьме Рамле в 1962 году, а прах нациста был развеян по морю. Это был первый в истории транслировавшийся по телевидению судебный процесс.

Личность палача долгое время держалась в секрете. По словам Нагара, он хранил эту тайну в течение 30 лет и после казни ему снились кошмары.

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