Умер палач, казнивший Адольфа Эйхмана

В Израиле в возрасте 86 лет умер Шалом Нагар — палач, казнивший нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Это была единственная в истории Израиля смертная казнь. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Нацист Эйхман был одним из авторов и исполнителей политики истребления евреев в Германии.

В 1960 году израильская разведслужба задержала Эйхмана в Аргентине, где тот жил под именем Рикардо Клемент.