Крупнейший проект группы компаний Mahal: 21 новое здание на территории в 11 гектаров

Группа строительных компаний Mahal сегодня предлагает полный спектр услуг на рынке недвижимости - от разработки концепций проектов до их строительства, продажи и управления готовыми объектами. На сегодняшний день в группу входят Mahal MTK, Mahal Construction MTK, Mahal Sky Park MTK и Mahal Qarabağ ММС, которые реализуют масштабные проекты не только в Баку и Сумгаите, но и на освобожденных территориях в Карабахе.

Своевременное и качественное выполнение проектов является определяющим фактором для компании. Это возможно благодаря использованию новейших технологий и качественных строительных материалов, профессиональному подходу и работе высококвалифицированной команды специалистов. Группа компаний Mahal не только строит красивые жилые дома, но также создает удобную инфраструктуру для жизни, включая школы, детские сады, поликлиники, благоустроенные дворы, зеленые зоны и торговые центры. В настоящее время Mahal работает над проектом премиум-сегмента Panorama Bayıl-1. На проектах Baku Nar Residence и Çinar строительные работы, а также продажа завершены. Жильцы приступили к ремонту своих квартир. В ближайшее время начнется строительство новых жилых комплексов - Almaz Residence на проспекте Парламента в Баку и Sky Park Mahal в Сумгаите.

Кроме того, группа компаний ведет активную работу в Карабахе. Mahal Qarabağ, созданная в 2022 году, готова инвестировать в освобожденные от оккупации территории Агдамского района, богатые природными ресурсами и полезными ископаемыми, для строительства дополнительных заводов по производству бетонных изделий и для производства известняка. Предприятие при Mahal Qarabağ специализируется на производстве бетона, песка, гравия, щебня. В селе Афетли Агдамского района введен в эксплуатацию бетонный завод компании производительностью 120 кубометров в час. Завод работает круглосуточно. Mahal Qarabağ намерен осуществлять добычу песчано-гравийной продукции и известняка в бассейне реки Гар-Гар на территории Агдамского района. Группа компаний Mahal была создана в 2021 году. Однако юридические лица, являющиеся ее учредителями, уже давно активно работают в строительной сфере. К примеру, Mahal MTK был основан в 2016 году. Компании была доверена работа по сносу устаревших и ветхих зданий в Бинагадинском и Сабаильском районах и возведение на их месте многоквартирных высотных жилых домов, соответствующих современным стандартам. Помимо этого, Mahal MTK по заказу Исполнительной власти города Баку снес и заново отстроил в Бинагадинском районе среднюю школу N205, в которой учатся около тысячи учеников. Другой учредитель – Mahal Construction MTK - также давно работает на строительном рынке. Кооператив занимался строительством жилого комплекса Çinar в Ясамальском районе. Кроме того, Mahal Construction было поручено строительство 1300 домов, разрушенных землетрясением в Шемахе в феврале 2019 года. Работы уже завершены. Компания не забывает и о благотворительности, предоставляя квартиры семьям шехидов.

Возвращаясь к проекту Sky Park Mahal в Сумгаите, который является крупнейшим в истории компании, стоит отметить, что будут снесены около 30 ветхих жилых домов в 4-м квартале города. А на их месте будет построено 21 жилое здание высотой в 14-15 этажей. Дома раскинутся на территории в 11 гектаров. Всего будут сданы в эксплуатацию 2039 квартир. Комплекс будет располагаться в полутора километрах от берега моря. Интересно, что именно сумгаитский проект на сегодняшний день является самым проблемным в истории группы компаний Mahal. По словам главы компании Эльвина Рагимова, несколько жильцов, явно злоупотребляя своими правами, требуют от строительной фирмы непомерную компенсацию. Она многократно превышает реальную стоимость квартир этих 2-3-этажных зданий, находящихся в плачевном состоянии.

«Сумгаит - один из крупнейших городов Азербайджана, - говорит Эльвин Рагимов. - Наша цель - построить в той части города, о которой идет речь, современную инфраструктуру, чтобы люди могли жить в красивых ухоженных домах с большим двором в 1 гектар, а не в разваливающихся зданиях, построенных 80 лет назад. О состоянии этих домов есть техническое заключение МЧС. Мы хотим, чтобы будущие жители этих зданий были довольны. С подавляющим большинством удалось договориться. В Сумгаите мы платили по 3500 манатов за квадратный метр. Таких цен нет даже в Баку. Но несколько недовольных жильцов, пользуясь ситуацией, хотят, чтобы компания заплатила им нереально большие деньги. Кое-кто просил за 60 квадратов 500 тысяч. За квартиры, которым красная цена 65-70 тысяч, требуют 250 тысяч. Фактически это шантаж. Несколько дел были направлены в суд, который принял справедливое решение в пользу нашей компании. Это судебное разбирательство, выигранное нами, в будущем поможет и другим строительным фирмам, столкнувшимся с такой проблемой. После суда некоторые жильцы согласились с тем, что мы справедливо оцениваем их нынешнее жилье. Но не все. Кое-кто все еще создает искусственную шумиху в медиа, рассказывая небылицы о нашей компании в надежде, что мы испугаемся. Конечно, судебная тяжба и другие вопросы, связанные с ничем не оправданным недовольством жильцов, сильно замедляют весь процесс строительства. Однако мы не сойдем с намеченного пути.

Проект сейчас находится на стадии получения документов. Как говорит Эльвин Рагимов, сегодня к строительным компаниям очень высокие требования. «Договориться с жильцами и получить все необходимые разрешения на сегодняшний день гораздо сложнее, чем начать и завершить строительство, - уверяет глава группы компаний Mahal. - Нужно получить одобрение у более чем 20 структур. Требования градостроительства сейчас очень серьезные, и мы обязаны им соответствовать. Проверяется каждая деталь. Все очень строго. Повлиять на это невозможно. Сегодня никто не может вершить беззаконие. И это очень хорошо! У нас все по закону. Это мы и пытаемся донести до недовольных жильцов».