Россия объявила о победе над Западом

На состоявшемся в Москве заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества Независимых Государств (СНГ) директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объявил о «победе России в стратегическом противостоянии с Западом». По мнению Нарышкина, «западные страны больше не задумываются о том, чтобы нанести стратегическое поражение России». Мало того, теперь, по словам директора СВР, они «опасаются, как бы самим не потерпеть поражение». Нарышкин подчеркнул, что Москва «категорически отвергает замораживание конфликта в Украине, и чем быстрее западные столицы осознают это, тем лучше будет для всех». По его словам, «мир должен быть обеспечен не только для России, но и для всего европейского континента», однако условием такого мира является «устранение причин, которые привели к украинскому конфликту».

Напомним в этой связи, что западные лидеры, включая президента США Байдена и высокопоставленных представителей администрации Белого дома, никогда не скрывали, что война в Украине должна завершиться стратегическим поражением России. При этом вовсе не имея в виду, что это поражение будет связано исключительно с военной победой Украины, то есть с возвращением Россией всех захваченных ею украинских территорий. По мнению ведущих западных аналитиков, даже если Украина не сможет вернуть все свои территории, Россия, растратившая на эту войну колоссальные ресурсы, перестанет представлять глобальную угрозу, а ее попытки восстановить статус сверхдержавы и геополитического центра силы ни к чему конкретному не приведут. Это, собственно, и можно было бы считать стратегическим поражением России с точки зрения Запада. Но, судя по заявлению Сергея Нарышкина, «эти планы провалились», и теперь «сам Запад стоит на пороге стратегического поражения в противостоянии с Россией». Совершенно очевидно, что поражение Украины в войне станет для Запада болезненным ударом. В то же время принципиально важно понять, в чем именно будет заключаться это самое «стратегическое поражение»?

Да, если в затяжной, изматывающей войне, которая длится без малого три года, Украина продолжит терять территории, а Запад, потеряв надежду на победу, начнет постепенно сворачивать военную и финансовую поддержку Киева (что считается наиболее реальным и опасным для Украины сценарием), Россия приблизится к своей победе. Которая, впрочем, будет вовсе не той, к которой стремился Кремль. Ведь изначально цель широкомасштабного вторжения России в Украину заключалась не только в захвате территорий и установлении в Киеве марионеточного режима (так называемый «План максимум»), но и в нанесении Западу стратегического поражения. То есть в вытеснении НАТО не только из постсоветского пространства, но и из территорий Восточной Европы и Евразии. Именно на этот сценарий указывает Нарышкин, заявляя, что «мир в Украине возможен только после устранения причин, вызвавших вооруженный конфликт». Для России, напомним, такими заявленными причинами были «расширение НАТО на восток и планы коллективного Запада ограничить роль России на всем постсоветском пространстве». Другими словами, вернув себе инициативу на поле боя в Украине, Россия дает понять, что по-прежнему стремится к реализации «Плана максимум».