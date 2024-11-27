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Украинцы взяли в плен несколько десятков «русских котиков»

27 ноября 2024, 23:48 1844

Силы спецопераций ВСУ заявили о взятии в плен нескольких десятков российских морских пехотинцев в Курской области.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Речь идет, как утверждается, о военнослужащих 810-й бригады морской пехоты.

Вчера в России как раз отмечали профессиональный праздник этого рода войск. "Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник", — говорится в сообщении ССО ВСУ.

Взятые в плен "русские котики"
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