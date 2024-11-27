Знаменитые россияне потеряли паспорта Кипра: Дерипаска, Гуцериев, Пономаренко…

Кипр лишил "золотых" паспортов около 80 человек, большинство — выходцы из стран бывшего СССР.

Всего в списке, опубликованном изданием РоІітіѕ, 77 человек. Это, в частности, россияне Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Алексей Кузьмичёв и Александр Пономаренко.

Среди украинских бизнесменов в списке — Игорь Коломойский, Константин Григоришин и Олег Бахматюк.

Аннулированы были также "золотые" паспорта членов их семей.

Причин отмены "золотых" паспортов может быть три: ложные заявления и вводящая в заблуждение информация; инвесторы с судимостью; несоблюдение условий натурализации.