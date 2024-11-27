Приключения рубля только начинаются

Резкое ослабление рубля связывают с санкциями США, введенными на днях в отношении Газпромбанка, одного из немногих поставщиков валюты на Московскую биржу. Понятно, что опасение дефицита валюты тут же повысило на нее спрос.

Центробанк к вечеру огласил официальные курсы иностранных валют на следующий день: доллар США - 108,01 рубля, евро - 113,09, юань - 14,84. С целью как-то стабилизировать ситуацию было объявлено, что ЦБ до конца года не будет покупать валюту на внутреннем валютном рынке.

В среду, 27 ноября, российский рубль заставил поволноваться российских граждан, в первую очередь тех, кто пытается вести бизнес. С начала торговой сессии на межбанковском валютном рынке Форекс курс рубля к доллару взлетел от 105 рублей до 114,75 в верхней точке. Закрылись торги на 113 рублях с копейками.

Между тем процесс ослабления рубля идет уже давно и неуклонно. С августа он потерял по отношению к доллару 8%, чуть меньше – к евро и юаню. Повлияло на эти процессы и укрепление доллара к мировым валютам. Но главную роль, конечно, играет неопределенность, которая давит на участников внешнеэкономической деятельности. По свидетельству экспертов, они закладываются на курс в 120-130 рублей за доллар в горизонте на полгода. Для физических лиц эта реальность уже наступила: в обменниках Москвы доллар продавали по 118 рублей, евро по 121 рублю.

Это означает дальнейшее повышение импортных цен, и без того растущих из-за усложнения и удорожания логистики. Слабеющий доллар и другие валюты толкают вверх рубль, а тот, в свою очередь, подталкивает инфляцию, которую пытается побороть глава Центробанка Эльвира Набиуллина, задирая базовую ставку, от которой уже воют производители. Кстати, на фоне подскочившего рубля появились разговоры о том, что новый рост ставки произойдет не через месяц, а раньше, а если и через месяц, то уже сразу до 25%.

О растерянности официальных экспертов красочно свидетельствует ситуация, возникшая в эфире сверхпатриотичного канала Соловьев LIVE, куда пригласили для комментария декана факультета международной экономики Финансового университета Павла Селезнева. По идее, он должен был как-то успокоить взволнованных граждан. Ну, декан и утешил: «В среднем курс сейчас — 115-116 рублей. Уже говорят и про 150 рублей за доллар — и это даже умеренный вариант. Радикальный вариант, по прогнозам, это уже 180 рублей за доллар». Ведущий был очень недоволен.

Нынешнюю валютную еще не совсем, но уже почти панику, наверное, удастся немного погасить, однако очевидно глубокое нездоровье российской экономики, которое будет проявляться все чаще и неожиданней. Было бы странно ожидать иного в условиях колоссальных и продолжающих расти расходов на войну и жестких и все прибывающих санкций. Когда-то все эти неприятности должны догнать Россию. Каждая из них убийственна, а тут они работают все вместе. Наивны надежды проскочить.