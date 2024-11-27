USD 1.7000
EUR 1.7813
RUB 1.6139
Подписаться на уведомления
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Новость дня
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»

Премьер-министр Грузии: Саакашвили останется в тюрьме

00:49 486

Президент Грузии Зурабишвили не в силах освободить Саакашвили из заключения.

Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы грузинского правительства, «если даже Зурабишвили помилует Саакашвили, он все равно останется в предварительном заключении. Помимо этого, есть другие дела, которые возбуждены в отношении него. Соответственно, у помилования Михаила Саакашвили со стороны Саломе Зурабишвили нет практического значения».

Напомним, полномочия Саломе Зурабишвили истекают в конце года.

Приключения рубля только начинаются
Приключения рубля только начинаются главная тема
27 ноября 2024, 23:57 2327
Соглашение об отложенной войне
Соглашение об отложенной войне горячая тема
27 ноября 2024, 18:07 5936
Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
27 ноября 2024, 19:04 8508
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей» обновлено 22:36
27 ноября 2024, 22:36 16238
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям наша корреспонденция
27 ноября 2024, 16:21 6140
«Друг Путина» забирает Румынию
«Друг Путина» забирает Румынию главная тема
27 ноября 2024, 14:00 7496
Страшное ДТП в Товузе: погибли пять военнослужащих
Страшное ДТП в Товузе: погибли пять военнослужащих
27 ноября 2024, 22:51 2168
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери срочно в номер, обновлено
00:20 5106
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
27 ноября 2024, 12:52 4871
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
27 ноября 2024, 12:39 9410
МВД арестовало «Рошку»
МВД арестовало «Рошку»
27 ноября 2024, 21:20 4622

ЭТО ВАЖНО

Приключения рубля только начинаются
Приключения рубля только начинаются главная тема
27 ноября 2024, 23:57 2327
Соглашение об отложенной войне
Соглашение об отложенной войне горячая тема
27 ноября 2024, 18:07 5936
Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
27 ноября 2024, 19:04 8508
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей» обновлено 22:36
27 ноября 2024, 22:36 16238
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям наша корреспонденция
27 ноября 2024, 16:21 6140
«Друг Путина» забирает Румынию
«Друг Путина» забирает Румынию главная тема
27 ноября 2024, 14:00 7496
Страшное ДТП в Товузе: погибли пять военнослужащих
Страшное ДТП в Товузе: погибли пять военнослужащих
27 ноября 2024, 22:51 2168
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери срочно в номер, обновлено
00:20 5106
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
27 ноября 2024, 12:52 4871
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
27 ноября 2024, 12:39 9410
МВД арестовало «Рошку»
МВД арестовало «Рошку»
27 ноября 2024, 21:20 4622
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться