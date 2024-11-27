Премьер-министр Грузии: Саакашвили останется в тюрьме
Президент Грузии Зурабишвили не в силах освободить Саакашвили из заключения.
Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, «если даже Зурабишвили помилует Саакашвили, он все равно останется в предварительном заключении. Помимо этого, есть другие дела, которые возбуждены в отношении него. Соответственно, у помилования Михаила Саакашвили со стороны Саломе Зурабишвили нет практического значения».
Напомним, полномочия Саломе Зурабишвили истекают в конце года.